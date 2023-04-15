الدنمارك تستعد لإرسال أول دفعة من دبابات «ليوبارد 1» إلى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية، اليوم السبت، أن أول شحنة من الدبابات القتالية الدنماركية من طراز "ليوبارد 1" ستكون جاهزة قريبًا لإرسالها إلى أوكرانيا.

وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للوزارة، "يسعدني جدًا أن أكون قادرًا على إحضار السياسيين البرلمانيين إلى مصنع إنتاج وصيانة الدبابات ليتمكنوا من معرفة مدى تقدمنا في عملية تجديد دبابات ليوبارد 1".

وأضاف بولسن " أن هذا تبرع كبير ومهم للنضال الأوكراني من أجل الحرية، والذي أصبح تقديمه ممكنا بدعم واسع من الأحزاب الأخرى.. ونأمل أن نتمكن من إرسال الدبابات إلى أوكرانيا قريبًا جدًا".

ولفت البيان إلى أن الدنمارك دخلت شراكة مع ألمانيا وهولندا للتبرع بما لا يقل عن 100 دبابة ليوبارد 1 لأوكرانيا، مشيرا إلى أن مشروع تجديد عدد كبير من هذه الدبابات انطلق في أوائل فبراير الماضي على أن تكون الدبابات الأولى جاهزة لتدريب الجنود الأوكرانيين عليها خلال الأسابيع المقبلة كجزء من المشروع.

وذكر البيان أنه يتم حاليا إصلاح بعض خزانات الدبابات في مصنع فلنسبورج لبناء المركبات، والذي زاره بولسن، صباح أمس الجمعة، مع وفد من أعضاء لجنة الدفاع ومجلس السياسة الخارجية بالبرلمان.