الخارجية: نتابع على مدار الساعة أوضاع المواطنين المصريين المقيمين بالسودان

أكدت وزارة الخارجية، أن القطاع القنصلي يتابع على مدار الساعة أوضاع المواطنين المصريين المقيمين في كل أنحاء جمهورية السودان الشقيقة، على خلفية التوترات التي تشهدها منذ صباح اليوم السبت.

وذكرت وزارة الخارجية أن السفارة المصرية في الخرطوم أصدرت بياناً صباح اليوم، طالبت فيه المواطنين المصريين المقيمين في السودان توخى أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوترات والإقلال من التحركات غير الضرورية، والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع.

وأضافت أن السفارة تتواصل مع المواطنين والطلبة المصريين المقيمين في السودان لتقديم كل أوجه الرعاية لهم، وأهابت بكل المصريين المتواجدين في السودان التواصل مع السفارة المصرية في الخرطوم في حالة تعرضهم لأي مخاطر، وذلك لتقديم الرعاية اللازمة لهم.