ضبط متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بالأزبكية

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط أجنبيين لإتجارهما في العملات بالسوق السوداء في الأزبكية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة؛ قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة الموسكى مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

أمكن ضبط المتهم، أثناء قيامه بتسليم أحد الأشخاص "يحمل جنسية ذات الدولة" - مقيم بمحافظة الجيزة مبلغ مالي محول لصالحه من ذات الدولة التى يحمل جنسيتها.

وبمواجهة المتهمين أيدا ماسبق وأقر المتهم الأول بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بالإشتراك مع آخر - "يحمل جنسية ذات الدولة" - مقيم بالخارج، عن طريق تجميع مدخرات المقيمين بالخارج من العملات الأجنبية وتسليم ما يعادلها بالعملة المحلية لذويهم داخل البلاد وهو ما يعرف بنظام " المقاصة"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.