قال حسن فوزي رئيس شعبة البن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار البن تراجعت بنسبة 15‏% ‎ بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار وفتح الاعتمادات المستندية من قبل البنوك؛ لتسهيل عمليات الاستيراد.



وأشار خلال تصريحات لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر شاشة القناة «الأولى» بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، إلى تراجع سعر كيلو البن من 480 جنيها إلى 400 جنيه، بتراجع حوالي 80 جنيها.



وأكد «فوزي» أن حالات الغش في البن حالات فردية لا تذكر، نافيًا بشكل قاطع ما يتم تداوله من شائعات حول طحن البسلة ونواة التمر وخلطها في البن.



وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية تؤدي دورها بشكل فعال في مواجهة حالات الغش؛ من خلال أخذ عينات من البن وتحليلها ومعاقبة أي شخص يتم ضبطه بالحبس، مؤكدا أن من يفعل ذلك هم قلة قليلة من دخلاء المهنة.