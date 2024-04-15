خالد الصاوي عن مشاركته بمسلسل صدفة: المخرج سامح عبد العزيز أيقونة نجاح

تحدث الفنان خالد الصاوي، عن دوافع مشاركته في مسلسل «صدفة» خلال موسم دراما رمضان، مشيدا بالمخرج سامح عبد العزيز معتبرا أنه «أيقونة نجاح» بالنسبة له بعد التعاون معه في أكثر من عمل.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الإثنين، إلى إعجابه بمؤلف المسلسل أيمن سلامة؛ لما يتمتع به من قدرة على التشويق والجذب في أعماله.

وأوضح أن اسم المسلسل «صدفة» تدور أحداثه حول العديد من المواقف التي تبدو من اللحظة الأولى مصادفة؛ لكنها سرعان ما تتكشف حقيقتها وتظهر أنها مدبرة بعناية.

وأكد أن هذا الأمر هو ما جذبه للعمل في المسلسل، قائلا:«اسم العمل صدفة والبطلة في المسلسل اسمها صدفة وحاجات كثيرة في المسلسل بتحصل صدفة لكنها بتطلع مش صدفة، في النهاية كل حاجة مترتبة وهو ما شدني للعمل».

وأكد «الصاوي» أنه يحرص في السنوات الأخيرة على انتقاء أعماله بعناية من خلال التعاون مع مخرجين وكتاب مميزين دون الاهتمام بكتابة الموضوع أو إخراجه بنفسه.

وكشف عن شغفه بالتحضير للشخصيات المعقدة على غرار «صدفة»، قائلا إنه يعتمد نهجًا خاصًا في تحضير الشخصيات التي يجسدها، إذ يقوم بكتابة خلفية تفصيلية لها تتضمن نشأتها وتربيتها وعلاقاتها، حتى لو لم تظهر هذه التفاصيل على الشاشة، موضحا أنها تنعكس عليه أثناء تجسيد الشخصية.



