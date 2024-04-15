تراجع أسعار النفط في ختام تعاملات اليوم

أنهت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات، اليوم الاثنين بتراجع، في ظل هدوء المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات بعد الهجوم، الذي شنته إيران على إسرائيل يوم السبت الماضي دون أن يسفر عن أي خسائر كبيرة.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 25ر0 دولار إلى 41ر85 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل. كما تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 16ر0 دولار أي بنسبة 19ر0% إلى 50ر89 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل.

وشنت إيران هجوما جويا على إسرائيل باستخدام أكثر من 300 صاروخ ومسيرة وهو أول هجوم تشنه إيران من أراضيها مباشرة على إسرائيل. وجاء هذا الهجوم الذي كان متوقعا على نطاق واسع، ردا على هجوم استهدف مبنى ملحقا بالسفارة الإيرانية في دمشق وأسفر عن مقتل عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني.

ونقلت بلومبرج عن محللي آر.بي.سي كابيتال ماركتس للاستشارات، وبينهم هيلما كروفت، القول في مذكرة إن "الحرب قد تتجه إلى أسفل على سلم التصعيد إذا التزمت الحكومة الإسرائيلية بنصيحة البيت الأبيض ولم ترد على الهجوم الإيراني ... ورغم أن التحرك الإيراني ، الأغلى ثمنا كثيرا من الانتقامات الإيرانية السابقة من إسرائيل،كان تم الإبلاغ عنه بشكل مسبق".

غير أن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد صرح مساء اليوم الاثنين، إنه سيكون هناك رد على الهجوم الإيراني .

يذكر أن النفط كان أحد أفضل السلع أداء في الأسواق العالمية خلال العام الحالي في ظل استمرار خفض إنتاج تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما أدى إلى تراجع الإمدادات في السوق، في حين زاد الطلب العالمي.