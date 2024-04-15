إزالة 91 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة خلال أيام عطلة عيد الفطر في بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لاسيما التعديات في المهد، مع تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبخاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وشكل اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، فرق عمل من وحدة المتغيرات المكانية، وبمتابعة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، للمرور الميداني، لسرعة إزالة أي مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي، وذلك بالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي والوحدات المحلية والجهات الأمنية.

وتبين من التقرير، الذي أعده المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، أنه قد تم إزالة 34 حالة تعد في المهد، أمس الأحد، موزعة بواقع 10 حالات بمركز ببا على أرض زراعية، 4 حالات زراعة بالواسطى، و16 حالة تعد على أرض زراعية بمركز ناصر، و4 حالات في بني سويف والفشن، ليصل إجمالي ماتم إزالته خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك إلى 91 حالة تعد، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية لمراكز المدن وبين مسئولي حماية الأراضي الزراعية، ومسئولي الأمن بكل مركز وتوزيع تلك الحالات.

وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.