الجيش الإسرائيلي: هجوم إيران غير مسبوق وقوبل بدفاع غير مسبوق

وصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري الهجوم الإيراني بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل بأنه هجوم غير مسبوق قوبل بدفاع غير مسبوق.



وقال هاجاري، في معرض حديثه عن تعاون إسرائيل مع حلفاء دوليين لإسقاط الصواريخ: "كانت هذه هي المرة الأولى - التي يعمل فيها مثل هذا التحالف معا بقيادة الولايات المتحدة - مع بريطانيا العظمى وفرنسا إضافة إلى شركاء آخرين، ضد تهديد إيران ووكلائها في الشرق الأوسط."



وأضاف هاجاري "ما زلنا في حالة تأهب قصوى ونقوم بتقييم الموقف، وخلال الساعات القليلة الماضية - وافقنا على خطط عمليات لكل من الإجراءات الهجومية والدفاعية."