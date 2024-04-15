جولة مباحثات بين رئيس وزراء التشيك وبايدن في البيت الأبيض اليوم

وصل رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، إلى واشنطن في زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الامريكي جو بايدن، في البيت الأبيض اليوم الاثنين، لبحث قضايا التعاون الأمني وتقديم الدعم لأوكرانيا، بالاضافة إلى العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين والطاقة النووية.

وأفاد "راديو براغ" التشيكي، بأنه من المتوقع أيضا أن يتحدث الزعيمان عن آخر التطورات في الشرق الأوسط، بحسب ما قاله فيالا للصحفيين قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة يوم الأحد.

وكانت وزارة الخارجية التشيكية أدانت هجوم إيران على إسرائيل، الذي بدأ في وقت متأخر من مساء السبت الماضي، كما أعرب فيالا عن دعمه لإسرائيل، حيث كتب على منصة "إكس" في بيان له "نقف بثبات خلف إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها".

كما يعتزم رئيس الوزراء التشيكي لقاء تشيكيين يعيشون في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء التشيكي يوم غد الثلاثاء، محادثات مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وأعضاء آخرين في الكونجرس، وأن يلقي كلمة في "معهد هدسون".