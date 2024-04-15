بيتر ميمي يكشف كواليس اختيار فريق عمل مسلسل الحشاشين

أثنى المخرج بيتر ميمي، على أداء كل من الفنانين أحمد عبد الوهاب وسارة الشامي ومحمد يوسف في مسلسل «الحشاشين»، قائلا: «الثلاثة قدموا أدوراهم بشكل مبهر؛ وليس عاديا».

وكشف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» ‏مساء الأحد، عن مواجهة فريق العمل صعوبة في اختيار ممثل لشخصية «يحيى»، لمواجه شخصية «حسن الصباح» لا سيما بعد وقوع الاختيار على الفنان نضال الشافعي بشخصية «الإمام الغزالي» والذي يمثل الجانب الفكري في المسلسل.

وأوضح أن صعوبة الدور تكمن في كونه يحمل قضية إنسانية أكثر من كونها دور مقاتل عسكري في الجيش، لافتا إلى تردد الفنان أحمد عبد الوهاب في قبول الدور خوفا من عدم قدرته على إتقانه، لاسيما وأنه مؤلف كوميدي في الأساس.

وتابع: «طرحنا اسم أحمد عبد الوهاب، وأرسلنا له بعض مشاهد من الدور وطلبنا منه الحضور لإجراء اختبار أداء، في البداية كان مترددا في الحضور؛ لكن زوجته هي من شجعته، وبمجرد أن رأيته في اختبار الأداء؛ قلت هو (يحيى)».

وأشار إلى اعتذاره «عبد الوهاب» عن تقديم الشخصية خوفا من عدم قدرته على تقديم الدور بشكل جيد بعد قراءة السيناريو، متابعا: «أخذ الورق قرأه وبعدها اعتذر عن المسلسل قالي ده دور كبير خايف أبوظ المسلسل، قلت له أنت أحسن واحد هتقدمه».

كما تحدث المخرج بيتر ميمي، عن الفنانة الشابة سارة الشامي، مؤكدا أنها كانت متحمسة جدًا لتقديم دور «نورهان» في المسلسل، على عكس أحمد عبد الوهاب الذي شعر بالخوف من حجم الدور، لافتا أنها أيضا شعرت بالخوف في البداية من حجم دورها.

وأضاف أن الفنان محمد يوسف لعب دورًا هامًا في مسلسل «الاختيار 3» من خلال تجسيد شخصية الإرهابي قاتل العقيد أحمد المنسي.

وشدد على ضرورة وجود نجوم كبار مثل الفنان كريم عبد العزيز يشجعون المواهب الشابة ويمنحونهم الفرص لإبراز قدراتهم، منتقدا بعض النجوم الذين لا يقبلون مشاركة أجيال صاعدة في أعمالهم، قائلا:«علشان يظهر جيل جديد لازم يكون في نجم كبير زي كريم عبد العزيز يقبل وبسمح بالشباب، للأسف عندنا نجوم لا تقبل جيل صاعد، وأنا أراها قلة ثقة».