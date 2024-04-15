انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 30% في الأسواق المحلية خلال الشهر الجاري

وافي أبو سمرة: عودة العروض على منتجات الأجهزة الكهربائية بعد غياب طويل



انخفضت أسعار الأجهزة الكهربائية بالأسواق المحلية بنسبة 30% خلال الشهر الجاري، بحسب وافي أبوسمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، مضيفا أن ظاهرة الأوفر برايس التي انتشرت في القطاع خلال الفترة الماضية ما قبل تحرير سعر الصرف، اختفت تماما، وأصبحت البضائع تُباع بالأسعار الرسمية بدون أية زيادات.



وأضاف في بيان اليوم، أن معظم شركات الأجهزة الكهربائية بدأت في طرح عروض خصومات على بعض منتجاتها، ذاكرا أن تلك العروض كانت قد اختفت تماما من القطاع طوال الفترة الماضية.



وبحسب أبو سمرة فإن عروض الخصومات تمثلت أغلبها في تقديم هدايا على بعض المنتجات تمثل 10% من قيمة المنتج الأصلي، وهو ما يعني تراجع إضافي في الأسعار بنسبة 10% ولكنه بصورة غير مباشرة.



وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن لجوء الشركات لعمل عروض على الأجهزة الكهربائية جاء نتيجة استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر بعد إتمام صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات بإجمالي استثمارات تصل إلى 35 مليار دولار، والتي تسببت في تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، بالإضافة إلى قرار تحرير سعر الصرف بداية شهر مارس الماضي لتستقر بعدها الأسواق.