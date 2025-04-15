متحدث الحكومة عن غياب النقابات الفنية بلجنة الدراما: التنفيذ سيكون بمشاركة الجميع

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل الاجتماع الأول للجنة المُشكلة لوضع تصور استراتيجي للدراما المصرية والإعلام، والذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين؛ لوضع الإطار العام لعمل اللجنة.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد»، إن اللجنة التي يترأسها وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، ستبدأ اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى حرص رئيس الوزراء على عقد الاجتماع الأول لوضع الإطار العام والمحددات العامة لعمل اللجنة والتأكيد على أهمية وضع رؤية شاملة للدراما المصرية الفترة المقبلة.

وأشار إلى تميز اللجنة بتنوع تشكيلها، موضحا أنها تضم خبراء وممثلين عن وزارة الثقافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ورد على عدم دعوة نقابات المهن التمثيلية أو الموسيقية أو السينمائية لتمثيلها داخل اللجنة، قائلا «اللجنة إذا ارتأت فبإمكانها دعوة النقابات بالطبع والتشاور معهم دون شك، ومن المؤكد سيكون هناك مشاورات مستفيضة مع كافة الأطراف المعنية».

وأوضح أن مهمة اللجنة تتمثل في «وضع رؤية عامة»، أما عملية التنفيذ فستشارك فيها جميع الجهات المعنية.

وأكد أن الدكتور مصطفى مدبولي شدد خلال الاجتماع على أن «الدولة لا مانع لديها إطلاقا من توفير التمويل اللازم بصورة سنوية لإنتاج الأعمال الوطنية التي تؤكد الهوية وغرس الانتماء وتعزيز تماسك الأسرة المصرية، بغض النظر عن مسألة الربحية».

وشدد على أهمية دور الدولة في دعم الإنتاج الفني، قائلا إن «على الدولة أن تتدخل لتوفير التمويل على الأقل لنوع معين من الأعمال الفنية التي ربما لن تكون بغرض الربح ومن الضروري إنتاجها».