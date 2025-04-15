واشنطن توافق على بيع محركات إيتان باورباك لإسرائيل

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الثلاثاء، أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محركات "إيتان باورباك" لإسرائيل.

وقالت "البنتاجون في بيان أن الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محركات "إيتان باورباك" والمعدات المرتبطة بها إلى إسرائيل، وأن قيمة البيع بلغت نحو 180 مليون دولار.

وأضاف البيان أن "تطوير القدرة الدفاعية لإسرائيل أمر مهم بالنسبة للمصالح الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية".

يذكر أن إسرائيل تستخدم في هجماتها على غزة عربات "إيتان" المدرعة القتالية، وهي إنتاج مشترك بين شركة "أوشكوش" الأميركية وشركة "إلبيت" الإسرائيلية وشركة "إم تي يو" الألمانية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتواصل إسرائيل مجازرها وانتهاكاتها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.