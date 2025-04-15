تعرف على أحدث حصيلة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 51,000، فيما بلغ عدد الإصابات 116,343 منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 1,630 شهيدا، و4,302 مصاب منذ 18 مارس، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وقالت المصادر لـ"وفا" إن 17 شهيدا، و69 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر طبية في مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر في تل الهوا بمدينة غزة، توقف العمليات الجراحية، وعودة الأطباء لاستخدام الوسائل البدائية للتعامل مع الجرحى، نتيجة نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقد حذرت مصادر طبية من تفاقم أزمة نقص الأدوية في القطاع جراء الحصار المشدد، وإغلاق جيش الاحتلال المعابر، مع مواصلته حرب الإبادة منذ عام ونصف.