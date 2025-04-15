رفض الإفراج بكفالة عن رجل اقتحم وأضرم النار بمقر إقامة حاكم بنسلفانيا

تم رفض الإفراج بكفالة، يوم الاثنين، عن رجل يُزعم أنه تسلق سياجا حديديا أمنيا في منتصف الليل، وتفادى الشرطة، وأضرم النار في مقر إقامة حاكم ولاية بنسلفانيا، بينما يواجه تهما من بينها الشروع في القتل، والإرهاب، والحرق العمد.

وتحدّث كودي بالمر مع محام عام أثناء مثوله أمام المحكمة في وقت متأخر من بعد ظهر الاثنين، وذلك بعد خروجه من المستشفى الذي نُقل إليه عقب تعرضه لحالة صحية غير متعلقة بالقضية.

ووفقا لوثائق المحكمة، قال بالمر /38 عاما/ للشرطة إنه كان يخطط لضرب الحاكم جوش شابيرو بمطرقة صغيرة إذا صادفه بعد اقتحامه المبنى. ولم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم، بما في ذلك ما إذا كان له علاقة بسياسات شابيرو أو معتقداته الدينية.

وقالت كريستي بالمر، والدة المتهم، لوكالة أسوشيتد برس، يوم الاثنين، إنها حاولت خلال الأيام الماضية الحصول على مساعدة لابنها بشأن مشكلات تتعلق بالصحة النفسية، لكن "لم يساعدنا أحد". وأضافت أن ابنها لم يكن يتناول أدويته.

ومع ذلك، قال بالمر للقاضي في المحكمة إنه لا يعاني من أي مرض نفسي. وذكر أنه عامل لحام عاطل عن العمل، ليس لديه دخل أو مدخرات، وأن لديه "الكثير من الأطفال". ولم يُدخل أي دفوع قانونية بخصوص التهم الموجهة إليه، والتي تشمل أيضًا الاعتداء الجسيم.