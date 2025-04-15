محافظ الغربية يتابع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بالمحلة

واصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية، حيث تفقد اليوم مواقف مدينة المحلة الكبرى شملت الموقف الجديد وموقف سكة زفتى، للوقوف على انتظام العمل والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية المقررة بعد تعديل أسعار الوقود طبقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأكد محافظ الغربية أن الدولة حريصة كل الحرص على حماية المواطن من أي استغلال وضمان حصوله على الخدمة بالسعر العادل، مشددًا على أن هناك تعليمات مشددة لكافة الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري والحازم مع أي محاولة للتلاعب أو فرض زيادات غير قانونية.

وخلال جولته التفقدية، حرص اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على التوقف والتحدث مع عدد من المواطنين داخل مواقف سيارات الأجرة بمدينة المحلة، حيث دار حوار ودي ومباشر معهم، استمع خلاله إلى آرائهم وملاحظاتهم حول سير العمل وانتظام حركة النقل، كما اطمأن بنفسه على التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم تحميل الركاب أي زيادات غير قانونية.

وأكد المحافظ خلال حديثه للمواطنين أكد على أن حقوق المواطنين محفوظة، وأن تواصله المباشر معهم يأتي انطلاقًا من حرصه على سماع احتياجاتهم ومتابعة الأوضاع على أرض الواقع لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة ،مشيدًا بوعي أهالي المحلة وإيجابيتهم في الإبلاغ عن أي تجاوزات.

كما شدد المحافظ على استمرار الحملات الرقابية اليومية بالتنسيق مع المرور والتموين والوحدات المحلية، لضمان التزام الجميع بالتعريفة الرسمية، وإلزام جميع سيارات الأجرة والسرفيس بوضع استيكرات الأسعار في مكان واضح لمنع التلاعب، مع متابعة التزام محطات الوقود بتوفير المواد البترولية بالأسعار الرسمية ومنع أية ممارسات احتكارية.

وأكد محافظ الغربية أن العمل الرقابي سيظل مستمرًا حتى استقرار السوق بالكامل، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع، سائقين ومواطنين، التعاون والتكاتف لضمان استقرار الخدمة وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.