اتحاد النقابات الألمانية يعارض إطالة يوم العمل

عارض الاتحاد الألماني للنقابات العمالية، خطط الائتلاف الحاكم المستقبلي لإطالة يوم العمل.

وقالت رئيسة الاتحاد ياسمين فهيمي، في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية، إن قانون ساعات العمل يجب أن يظل قانونا يحمي صحة الموظفين، مضيفة أنه خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم بين التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، أصبحت هذه المادة بمثابة ورقة مساومة سياسية، وهو خطأ فادح.

وفي اتفاق الائتلاف، اتفق التحالف المسيحي والاشتراكيون، على تطبيق إطار عمل أسبوعي بدلا من يوم العمل المعتاد المكون من 8 ساعات، مبررين ذلك برغبة الموظفين والشركات في مزيد من المرونة.

وذكرت "فهيمي"، أن تلك الخطط ينبغي صياغتها بالتشاور مع أرباب العمل والنقابات العمالية، محذرة من عواقب محتملة.

وقالت: "بالنسبة للعمال الذين لا يتمتعون بتمثيل نقابي قوي، هناك خطر الاضطرار إلى العمل في دوريات مدتها 13 ساعة. وحتى اليوم تعمل خدمات الطرود على سبيل المثال في دوريات عمل طويلة للغاية".

وأضافت أن خطط الائتلاف الجديد ستُضفي شرعية على هذه الممارسة، وهو ما سيكون مقلقا للغاية؛ لأننا نحتاج إلى عمال يصلون إلى سن التقاعد بصحة جيدة، مشيرة إلى أن الموظفين قد يضطرون بالفعل للعمل 40 ساعة خلال 4 أيام في الأسبوع، وما يصل إلى 60 ساعة أسبوعيا.