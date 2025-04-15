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استشهد فلسطينيان وأصيب 7 آخرون، الثلاثاء، بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين داخل ملعب لكرة القدم في مدينة غزة، يضم آلاف الفلسطينيين ممن دمرت منازلهم خلال حرب الإبادة على القطاع.

وأفادت مصادر طبية للأناضول بمقتل فلسطينيين وإصابة 7 آخرين، جراء القصف الذي استهدف ملعب اليرموك وسط مدينة غزة.

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول، إن القصف استهدف خيمة للنازحين داخل ملعب اليرموك.

ويؤوي الملعب آلاف الفلسطينيين النازحين الذين يقيمون في خيام بدائية، بعد أن دمرت إسرائيل خلال الإبادة التي ترتكبها منازلهم.

وخلال الساعات الماضية، شن الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 51 ألف قتيل و116 ألفا و343 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وذكرت أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس (آذار) 2025 بلغت 1630 شهيدا، و4.302 مصابا".

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

وكثفت إسرائيل منذ 18 مارس الماضي جرائم الإبادة بغزة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.