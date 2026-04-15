رئيس وزراء السودان: عدم مشاركة الحكومة السودانية في مؤتمر برلين خطأ فادح

اعتبر كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء السوداني، أن مؤتمر برلين المنعقد هذه الأيام، لا يعني حكومة وشعب السودان في شيء، وبالتالي نتائجه أيضا لا تعنيهم.

وأوضح إدريس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالخرطوم، أنه لم تتم دعوة حكومة السودان للمشاركة في المؤتمر، مشيرا إلى أن غياب الحكومة يعد خطأ فادحا من قبل الجهات المنظمة له وأن غياب الحكومة يبشر بفشل المؤتمر، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحلول الجزئية لا يقبلها شعب وحكومة السودان، مشيرا في هذا الصدد للوقفات الاحتجاجية التي تعبر عن رفضهم للحلول المفروضة، موضحاً أنه إذا قدمت الدعوة للحكومة لشاركت وأوضحت الحقائق.

وجدد إدريس انفتاح حكومة الأمل على كل الجهود التي تؤدي إلى تحقيق السلام، معتبرا العام 2026 عام السلام، لكنه سلام الشجعان المنتصرين الذي يرتضيه أهل السودان.

وتابع: سنواصل الاتصالات الإقليمية والدولية ومع الأمم المتحدة ووكالاتها، وكل ألوان الطيف بما في ذلك الدول المشاركة في المؤتمر.