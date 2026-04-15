بريطانيا ترسل دعما إضافيا إلى أوكرانيا

تعتزم بريطانيا الإعلان عن تقديم دعم إضافي لأوكرانيا بقيمة ملايين جنيهات الاسترليني اليوم الأربعاء، حيث سيعقد وزراء بارزون سلسلة من الاجتماعات مع نظرائهم الدوليين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أنه من المتوقع أن تؤكد وزيرة الخزانة راشيل ريفز في واشنطن تقديم 752 مليون جنيه استرليني (02ر1 مليار دولار) لكييف، وذلك قبل لقاء رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو.

ويعد هذا المبلغ جزءا من قرض بقيمة 36ر3 مليار جنيه استرليني يهدف للمساعدة في شراء أسلحة بما في ذلك صواريخ طويلة المدى وأنظمة دفاع جوي وطائرات مسيرة.

وقال ريفز" هذا التمويل سوف يساعد في توفير المعدات العسكرية التي تحتاجها أوكرانيا في دفاعها عن نفسها أمام روسيا".

من ناحية أخرى، سوف يستغل وزير الدفاع جون هايلي اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا للإعلان عن أكبر شحنة طائرات مسيرة تقدمها المملكة المتحدة لكييف، حيث سترسل 120 ألف طائرة مسيرة إلى أوكرانيا.