رئيس الوزراء المجري الجديد: سنوقف التغطية الإخبارية لوسائل الإعلام الحكومية بمجرد تشكيل الحكومة

قال رئيس الوزراء المجري الجديد، بيتر ماجيار، اليوم الأربعاء، إنه سيوقف التغطية الإخبارية لوسائل الإعلام الحكومية بمجرد تشكيله للحكومة، منتقدا إياها بسبب نشرها الخوف والأكاذيب لأعوام، في محاولة لإبقاء رئيس الوزراء فيكتور أوربان في السلطة، على حد قوله.

وجاءت تصريحات ماجيار، التي نقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، في مقابلة إذاعية اتسمت بالتوتر، اليوم الأربعاء، وهي الأولى له منذ أكثر من عام ونصف العام.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء المجري الجديد كان قد تم استبعاده فعليا من وسائل الإعلام الحكومية، التي حولها أوربان إلى بوق للحكومة منذ عام 2010.

جدير بالذكر أن حزب "تيسا" الذي يتزعمه ماجيار، حقق فوزا ساحقا في الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي، لينهي بذلك حكم أوربان الذي استمر لمدة 16 عاما، والذي شهد زيادة نفوذ الزعيم القومي ليشمل شتى مناحي الحياة في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي.