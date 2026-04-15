وكالة أنباء فارس الإيرانية: إصابة 3 أشخاص في انفجارين وقعا بوسط طهران

أفادت تقارير بوقوع هجوم بقنبلة في العاصمة الإيرانية طهران، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن هناك ثلاثة أشخاص أصيبوا في انفجارين وقعا بوسط المدينة.

وأوضحت الوكالة أن الهجوم تم باستخدام عبوات ناسفة بدائية الصنع، ما أدى إلى تضرر المباني في المنطقة المحيطة.

وقال قائد محلي في الحرس الثوري الإسلامي، في مقطع فيديو بثته بوابة "رويداد 24" الإلكترونية، إن الوضع تحت السيطرة، متهما "خونة الوطن" بتنفيذ الهجوم.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن العبوات الناسفة يعتقد أنها تعتمد على الغاز.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وانتشرت تقارير بشأن وقوع انفجارات في طهران على مواقع التواصل الاجتماعي.