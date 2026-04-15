منظمة أنقذوا الأطفال تدعو لتشديد حماية المدنيين في السودان قبيل مؤتمر دولي

دعت منظمة "أنقذوا الأطفال" في ألمانيا، قبيل انعقاد المؤتمر الدولي الثالث حول السودان، إلى بذل جهود أكبر بكثير لحماية المدنيين في البلد الذي تمزقه الحرب.

وقال فلوريان فيستفال، الرئيس التنفيذي للمنظمة المعنية بحماية الأطفال: "يبدو وكأن العالم يشاهد هذه الأزمة دون اتخاذ إجراءات، بدلا من مواجهتها بشكل فعال".

وأضاف: "يجب ألا يتحول هذا المؤتمر مرة أخرى إلى مجرد كلمات فارغة لا تحقق أي تقدم حقيقي".

وأشار فيستفال إلى تقرير للأمم المتحدة أفاد بأن أكثر من 1300 طفل قتلوا أو تعرضوا للتشويه في السودان خلال العام الماضي وحده، كما تعرض أكثر من 190 طفلا للاغتصاب أو العنف الجنسي.

وقال إن هذه الأرقام "ليست سوى غيض من فيض، لأن العديد من الجرائم المرتكبة ضد الأطفال لا يتم توثيقها".

وأضاف: "المشكلة ليست في أن أزمة السودان غير معروفة، بل في عدم كفاية الجهود المبذولة لمواجهتها".

ومن المقرر أن يركز المؤتمر,الذي يعقد اليوم الأربعاء برعاية كل من الحكومة الألمانية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، أيضا على تعهدات المساعدات الإنسانية.

ووفقا للأمم المتحدة، لم يتم تأمين سوى نحو 16% من التمويل المطلوب لعام 2026 حتى الآن.