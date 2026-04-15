رويترز: المستشار الألماني يشارك في محادثات باريس بشأن مضيق هرمز

قال مصدر حكومي لوكالة «رويترز» إن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، سيتوجه إلى باريس يوم الجمعة، للمشاركة في مؤتمر للدول الراغبة في المساهمة في مهمة دفاعية متعددة الأطراف في مضيق هرمز.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، سيترأسان مؤتمرا عبر الفيديو في باريس يوم الجمعة المقبل، من أجل بحث هذه المسألة الحيوية، لا سيما للدول الأوروبية.

وأوضح قصر الإليزيه في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع المرتقب سيضم الدول الراغبة في المساهمة في مهمة دفاعية متعددة الجنسيات تهدف إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، وذلك عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وسبق لماكرون وستارمر أن شددا، كل من جانبه، على أن المهمة التي يدعوان لإنشائها ستعمل بشكل مستقل عن الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها لن تشارك بأي شكل كان في العمليات العسكرية.

وسبق لباريس أن ركزت، أكثر من مرة، على الطابع الدفاعي المحض لـ«المهمة»؛ الأمر الذي لا يعني عدم استخدام القوة في حال تعرضت القطع البحرية المشاركة لهجمات من الجانب الإيراني.

ومن الجانب البريطاني، قال ناطق باسم ستارمر، الثلاثاء إن القمة «سوف تسعى إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف»، لتأمين الملاحة البحرية الدولية «فور انتهاء النزاع»