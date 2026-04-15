لافروف: روسيا يمكن أن تعوض النقص في النفط الصيني بسبب الحرب الإيرانية

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف قوله خلال زيارته لبكين، اليوم الأربعاء، أن روسيا يمكن أن تعوض أي نقص في النفط الصيني الناجم عن الحرب الإيرانية.

وأدلى لافروف بتصريحه عقب اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينج، بحسب وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) اليوم الأربعاء.

وأضاف: "بالطبع يمكن أن تعوض روسيا النقص في الموارد، الذي نشأ في الصين ودول أخرى تريد العمل معنا بطريقة متكافئة، في تبادل للمنفعة".

واتهم لافروف الولايات المتحدة باستخدام الحرب في الخليج العربي للسيطرة على النفط الإيراني.

كان الرئيس الصيني قال في وقت سابق اليوم إن استقرار وموثوقية العلاقات بين الصين وروسيا يعدان أمرا "ثمينا بشكل خاص" في ظل مشهد دولي يتداخل فيه التغيير مع الفوضى.

وخلال الاجتماع مع لافروف، قال شي إن الحيوية القوية والدلالة النموذجية لمعاهدة الصداقة بين البلدين تبرز بشكل أكبر في هذا السياق.

وأضاف أن وزارتي خارجية البلدين تحتاجان إلى التنفيذ الكامل للتوافق الذي تم التوصل إليه بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، داعيا إلى تعزيز التواصل الاستراتيجي والتنسيق الدبلوماسي الوثيق.

كما حث على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بكين وموسكو بحيث "ترتقي إلى مستوى أعلى، وتسير بخطى أكثر ثباتا، وتمضي أبعد".

وتعمقت العلاقات بين الصين وروسيا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا في أوائل عام 2022. وأضفى النهج غير التقليدي لترامب تجاه الحرب في أوكرانيا مزيدا من التعقيد على العلاقة، لكنه لم يغيّرها بشكل جذري.

ووصل لافروف إلى الصين أمس الثلاثاء في زيارة تستمر يومين بدعوة من نظيره الصيني وانج يي.