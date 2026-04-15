قال رئيس سكرتارية المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، كانج هون-سيك، اليوم الأربعاء، إن البلاد أمنت 273 مليون برميل من النفط الخام بحلول نهاية هذا العام، من أربع دول في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن كانج، الذي عاد إلى الوطن بعد جولة استغرقت 8 أيام شملت سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وقطر وكازاخستان، قوله إن "البلاد أمنت أيضا 1ر2 مليون طن من النافثا بحلول نهاية هذا العام".

وقال كانج للصحفيين إن "كمية النفط الخام البالغة 273 مليون برميل، تكفي لدعم الاقتصاد لأكثر من 3 أشهر في ظل ظروف التشغيل العادية دون الحاجة إلى تدابير طارئة إضافية، استنادا إلى مستويات الاستهلاك في العام الماضي".

وأوضح كانج أن "كمية الـ 1ر2 مليون طن من النافثا، وهي مادة خام أساسية تستخدم على نطاق واسع في الصناعات البتروكيماوية وغيرها، تعادل إمدادات شهر واحد تقريبا استنادا إلى الطلب في العام الماضي".

وقال كانج: "سيتم شحن النفط الخام والنافثا عبر طرق بديلة لا تتأثر بحصار مضيق هرمز"، معربا عن أمله في أن يسهم الاتفاق في استقرار إمدادات الطاقة المحلية.