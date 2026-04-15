أمريكا: وزارة العدل تتحرك لإسقاط أحكام الإدانة بتهمة التآمر التحريضي بحق قادة «براود بويز» و«أوث كيبرز»

طلبت وزارة العدل الأمريكية اليوم الثلاثاء من محكمة استئناف اتحادية أن تسقط الإدانات بتهمة التآمر التحريضي بحق قادة مجموعة "براود بويز" (الأولاد الفخورون) ومجموعة "أوث كيبرز" (حراس القسم/اليمين) الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن بتهمة قيادة أعضاء في الجماعتين اليمينيتين المتطرفتين لمهاجمة الكابيتول الأمريكي لإبقاء الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض منذ أكثر من خمسة أعوام.

وقد قام ترامب بتخفيف أحكام السجن الصادرة بحق العديد من قادة "براود بويز" و"أوث كيبرز" في يناير الماضي في إجراء شامل للرأفة لجميع المتهمين الذين يزيد عددهم عن 1500 متهم في هجوم 6 يناير 2021.

ويشكل طلب وزارة العدل خطوة أبعد ويمحو الإدانات الصادرة بحق قادة الجماعتين المتطرفتين، ومن بينهم ستيوارت رودس، مؤسس مجموعة "أوث كيبرز"

وفي ملفات المحكمة، طلب المدعون من محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا إلغاء الإدانات حتى تتمكن الحكومة من رفض لوائح الاتهام بشكل دائم.