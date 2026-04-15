اليونان: القبض على شخص حاول تهريب 11 مهاجرا في سيارة

أعلنت الشرطة اليونانية اليوم الأربعاء، أن السلطات في شمال شرق البلاد ألقت القبض على شخص يشتبه في انتمائه لإحدى عصابات الجريمة المنظمة، كان يقود سيارة على متنها 11 مهاجرا مكدسين فيها.

وجاء في بيان الشرطة أنه جرى توقيف المشتبه به أمس الثلاثاء، قرب الحدود اليونانية التركية في منطقة اوريستياد، بحسب موقع كاثيميريني اليوناني. ولم تذكر الشرطة سوى أنه مواطن أجنبي. وصودرت السيارة ويواجه المشتبه فيه اتهامات بانتهاك قوانين الهجرة.

ورغم أن اليونان نجحت بشكل كبير في خفض عمليات العبور من الحدود البرية مع تركيا عن طريق بناء سياج طويل، فأن نحو 1700 شخص تمكنوا من العبور حتى الآن العام الجاري، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

ويتم أخذ أغلبهم بالسيارات عبر الحدود ونقلهم بالعبارات غربا إلى ثيسالونيكي ومنها يواصلون إلى أجزاء أخرى من اليونان، أو شمالا عبر منطقة البلقان.