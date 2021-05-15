النيابة تصرح بدفن جثتي ضحيتي انهيار منزل بأخميم في سوهاج

تباشر النيابة العامة بمركز أخميم في محافظة سوهاج، تحقيقاتها في واقعة انهيار منزل راح ضحيته أم ونجلتها، وأصيب 3 آخرون.

وطلبت النيابة، تقريرا من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، لبيان سبب انهيار المنزل، وسؤال أهلية المتوفى، وسماع أقوال المصابين بعد تحسن حالتهما إن أمكن.

وصرّحت النيابة العامة، بعد انتقالها ومعاينة المنزل المنهار بشارع بدفن الجثتين في الحادث بعد تسليمهما لذويهما.

وترجع الواقعة إلى تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ بانهيار سقف منزل مكون من طابق واحد بالطوب اللبن بالعيساوية نجع الشيخ عمر دائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وقيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، والوحدة المحلية لقرية الكولا.

وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من مرفت رشاد علوي، 26 سنة، وابنتها زينب أحمد سلمى، 6 سنوات، توفيتا فور وصولهما للمستشفى الجامعي، بالإضافة إلى إصابة حنان رشاد علوي، 22 سنة، باشتباه كسر بالساق الأيمن وفاطمة رشاد علوي، 18 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج وعلوي رشاد علوي، 9 سنوات، بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم وجميعهم من أسرة واحدة وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.

وتبين من تحريات اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائة بالمديرية، أن الحادث عبارة عن انهيار سقف منزل مكون من طابق واحد، مشيد بالطوب اللبن، وأن سبب الانهيار قدم المنزل وتهالكه، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وأوضح مصدر مسئول بالوحدة المحلية لقرية الكولا، أن الانهيار حدث بسبب قدم المنزل وأن الضحيتين والمصابين كانوا في مكان واحد لحظة الانهيار، وتم على الفور الانتقال إلى مكان الواقعة، وعمل كردون أمني حول المنطقة.