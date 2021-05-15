تحرير 138 محضرا في دمياط لنقص في الاشتراطات الصحية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة دمياط، حملات مكثفة على جميع مصانع ومعارض الحلويات، ومحال تجهيز وبيع الأسماك المملحة والمدخنة، والهايبرات والسوبر ماركت، وذلك ضمن خطة المديرية لرفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأقسام الوقائية والعلاجية خلال أيام عيد الفطر.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن الحملة تفقدت 173 منشأة غذائية، وسحبت 478 عينة أغذية، شملت كعك وبسكويت وبيتي فور وحلوى متنوعة، وكذلك فسيخ ورنجة وسردين مملح وأسماك معلبة، وأغذية متنوعة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 138 محضرًا، لوجود نقص في الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بهذه المنشآت، والتوصية بغلق 66 منشأة لعدم وجود ترخيص.

كما تم إعدام 1.697 طن أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و65 لتر ألبان وعصائر محفوظة.

كما تمكنت من ضبط 1.060طن أغذية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتم التواصل مع إدارات جميع المستشفيات بالمحافظة، وإرسال البروتوكول الخاص بالتعامل مع حالات التسمم الغذائي في حالة حدوثها.