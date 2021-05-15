تونس: 158 ألف جرعة لقاح استرازينيكا تصل غدا

كشفت مديرة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة التونسية أحلام قزارة، اليوم السبت، أن 158 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تصل البلاد غدا الأحد، وذلك في إطار مبادرة كوفاكس.



وقالت قزارة - في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات" - إن 25 ألف جرعة أخرى من لقاح "سبوتنيك" وصلت أمس الأول الخميس، وذلك في إطار الشراءات المباشرة، معلنة أن دفعة متكونة من 254 ألف جرعة من لقاح فايزر ستصل نهاية شهر مايو الجاري في إطار مبادرة كوفاكس.. وفي إطار الشراءات المباشرة أيضا ستصل إلى تونس، بصفة أسبوعية كميات من لقاح فايزر تتراوح بين 80 ألفا و90 ألف جرعة.