الجيش اللبناني يتخذ تدابير أمنية صارمة على الحدود مع إسرائيل

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، اتخاذ تدابير أمنية صارمة في جنوب البلاد بعد أحداث أمس.



وأغلق الجيش جميع الطرق المؤدية إلى سهل مرجعيون على الحدود مع إسرائيل.



وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، أن "الجيش أقام الحواجز لمنع المواكب الفلسطينية من الوصول إلى الحدود اللبنانية وفلسطين المحتلة".



وأشارت إلى أن ذلك جاء "بعدما وجهت الفصائل الفلسطينية الدعوة إلى الفلسطينيين الموجودين على كل الأراضي اللبنانية ومن مخيمات نهر البارد والبداوي والرشيدية وعين الحلوة، للتوجه إلى الجنوب على متن باصات للمشاركة في حركات احتجاحية عند الحدود تضامنا مع الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة".



وتوفي لبناني أمس الجمعة، متأثرا بجروح أصيب بها جراء حادث عند الحدود مع إسرائيل بعد تعرضه هو ومجموعة من الشبان لقذائف صاروخية، كانت أطلقتها القوات الإسرائيلية عليهم أثناء محاولتهم اجتياز الشريط التقني عند الحدود قبالة مستعمرة المطلة.