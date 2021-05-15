شباب فلسطينيون يتحدون الاحتلال بحفل عيد ميلاد ورسم الجداريات في الشيخ جراح

يولد الأمل من رحم الألم، على وقع هذه القاعدة اعتاد الشعب الفلسطين تسيير حياته التي صعبتها دولة الاحتلال، بالانتهاكات المستمرة من الشرطة وحتى من المستوطنين المتطرفين ممكن يواجهة المواطنين الفلسطينيين العزل.



في حي الشيخ جراح أحد الأحياء القدس العتيقة الذي انتفضت لأجله فلسطين لإنقاذه من سيطرة الاحتلال، صمد مجموعة من الشباب والشابات في عمر الزهور للاحتفال بعيد ميلاد صديقتهم الشابة منى الكرد، التي اشتهرت بنضالها ضد قرار الاحتلال بانتزاع منزلها ومنازل الفلسطينيين في الحي.



نشر أحد أصدقاء الكرد مقطع فيديو يظهر أصدقائها يلتفون حولها خلال مفاجئتها بعيد ميلادها، بينما انهمرت في البكاء.



تعد الكرد فتاة معروفة لدى الشعب الفلسطيني، فقد اعتادت الظهور عبر صفحة "كزدورة وصورة" على فيس بوك، لتثقيف الناس عن القضية الفلسطينية وخاصة حي الشيخ جراح، حيث حكت أن الاحتلال أخذ منزل أبيها التي كانت تعيش فيه منذ عشرات السنين، ومثل الأمر لعائلتين من جيرانها، في عملية إخراج واسعة للفلسطينيين من الحي.









وتمكنت مجموعات الشباب من الدخول إلى الحي رغم الحصار المفروض عليه منذ أسبوعين، ورسموا حوائط بعض الجدران المحاولة لمنازل العرب في الحي، حملت شعارات منددة بالاحتلال، بالإضافة لرسم 28 ورقة صبارة تحمل أسماء ال 28 عائلة التي تسكن حي الشيخ جراح والمهددة بالطرد منه.





