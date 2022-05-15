 حريق بمحمية غابات اليرموك بالأردن يسفر عن تدمير 1500 دونم من الأراضي الحرجية - بوابة الشروق
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حريق بمحمية غابات اليرموك بالأردن يسفر عن تدمير 1500 دونم من الأراضي الحرجية

عمان - د ب أ
نشر في: الأحد 15 مايو 2022 - 9:20 ص | آخر تحديث: الأحد 15 مايو 2022 - 9:20 ص

تعاملت كوادر الدفاع المدني بمحافظة إربد الأردنية مع حريق أشجار حرجية وأعشاب في محمية غابات اليرموك.

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية اليوم الأحد عن مديرية زراعة لواء بني كنانة أن الحريق أتى على 1500 دونم من الأراضي الحرجية التابعة للمحمية، وأن غالبية الأراضي تضم أعشابا جافة وأشجارا ذات كثافة.

وأضافت أن سرعة الرياح الكبيرة ووعورة المنطقة تسببا في صعوبة السيطرة على الحريق، ما أدى إلى إرسال تعزيزات لكوادر الدفاع المدني في موقع الحريق.

ومحمية اليرموك الطبيعية هي محمية تقع شمال المملكة الأردنية وتأسست مطلع عام 2010.

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