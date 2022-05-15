قال الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح إن العرض المسرحي " هاملت بالمقلوب" من إنتاج الفرقة يستأنف بروفاته من جديد على خشبة مسرح السلام، استعدادا لتقديمه ابتداء من يوم الخميس المقبل.

وحقق العرض نجاحا كبيرا عقب افتتاحه في شهر مارس الماضي، وإقراره على عدد من الجامعات والمعاهد المتخصصة ليكون العرض مقررا دراسيا على الطلاب هذا العام.

وأضاف منصور أن العرض استطاع تحقيق معادلة صعبة، حيث نال إشادات نقدية كبيرة من المتخصصين وغير المتخصصين من مصر وخارجها، بجانب النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه الموسم الاول في عدد الحضور.

يقول مازن الغرباوي مخرج العرض إن من ضمن نجاحات العرض إقراره بعدد من الجامعات والمعاهد المتخصصة، لمواد يقوم بتدريسها أساتذة كبار لهم كل التقدير والاحترام، هذه الجامعات هي جامعة حلوان مادة المسرح، قسم اللغة الفرنسية، كلية الآداب، وبالأكاديمية البحرية، جامعة بدر بقسم اللغه الانجليزية بكلية اللغات، دبلوم دراسات عليا، مادة اتجاهات التجريب، ومادة تحليل عروض بقسم الدراما والنقد بكلية الاداب جامعة عين شمس ، مادة تصميم

بالمعهد العالي للفنون المسرحية، مادة اضاءة ومادة دراسات في الاضاءة بقسم التمثيل دراسات، مادة إدارة مسرح دبلوم دراسات عليا بكلية الاداب جامعة القاهرة.

كما تم إقراره بمادة تصميم وإضاءة بقسم المسرح كلية الاداب جامعة حلوان، مادة تصميمات ، المستوي التالت ،قسم ديكور بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة ، مادة تقنيات العرض المسرحي و مادة حلقات البحث بدبلوم النقد الفني بقسم النقد الأدبي بالمعهد العالي للنقد.

"هاملت بالمقلوب" بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف د. سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، خراج مازن الغرباوي.