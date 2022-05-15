الجيش الباكستاني يعلن مقتل 3 من جنوده و3 أطفال في هجوم انتحاري شمال وزيرستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجيش الباكستاني مقتل ثلاثة من جنوده و3 أطفال إثر انفجار انتحاري بالقرب من ميرانشاه شمال وزيرستان.

وذكرت مديرية العلاقات العامة للخدمات الداخلية الباكستانية، الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني اليوم الأحد في بيان مقتضب، حسب ما نقلته صحيفة "دون" الباكستانية، أن "وكالات المخابرات تحقق لمعرفة مصير الانتحاري ومساعديه".

وفي سياق متصل، ندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالهجوم الانتحاري وعبر عن حزنه على الأرواح التي فقدت.

كما وجه شهباز، في بيان، تحية خاصة للجنود الشهداء وقدم تعازيه لذوي الأطفال.

وقال إن "قتلة الأطفال الأبرياء هم أعداء الإسلام والإنسانية ولن نقف مكتوفي الأيدي حتى نقضي على هذه الوحشية"، متعهدا بمعاقبة المهاجمين ، وتابع قائلا إن تضحيات القوات المسلحة كانت فصلا ذهبيا في تاريخ البلاد، مضيفا أن باكستان فخورة بشهدائها.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني في تغريدة له على موقع تويتر: "دماء جنودنا ومواطنينا دين علينا نرده من خلال استئصال الإرهاب من بلادنا".