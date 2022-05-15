نيابة محرم بك تُحقق في بلاغًا ضد منتحل صفة مفتش بأوقاف الإسكندرية

تباشر نيابة محرم بك في الإسكندرية، التحقيق في المحضر رقم 36 لسنة 3631 إداري، والذي حرره مسئولي مديرية الأوقاف بالمحافظة، ضد شخص يدعى "نور.ع.ن"؛ اتهمته فيه بانتحاله صفة مفتش عام بديوان الوزارة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد ورود بلاغًا من مديرية أوقاف الإسكندرية؛ حول انتحال أحد الأشخاص صفة مفتش بالوزارة.

وجاء بالمحضر أنه وأثناء مرور مدير إدارة وسط، على مسجد عزة الإسلام التابع لمديرية أوقاف الإسكندرية، قبل صلاة جمعة الأمس، تبين تواجد شخص بداخله ويرتدي الزي الأزهري، وبسؤاله أفاد بأنه مفتش عام من وزارة الأوقاف، وبطلب بطاقة تحقيق شخصيته، أفاد بأنها ليست بحوزته.

وأضاف المحضر، أنه وعقب التشكك في صدق حديثه، تم التحفظ عليه، وباقتياده إلى ديوان قسم شرطة محرم بك، وسط الإسكندرية، أظهر الفحص الأولي لبياناته أنه كان طالبًا مقيدًا بكلية الشريعة، وتم فصله منذ 3 أعوام.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.