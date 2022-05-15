النمسا تسجل 3777 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

سجلت النمسا 3777 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و209 آلاف و157، والوفيات إلى 18 ألفا و303.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 18 مليونا 324 ألفا و113 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.