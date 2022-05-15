تنطلق غدا انتخابات المرحلة الأولى للجان النقابية للعاملين بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وقطاعي الأعمال والخاص بمحافظة أسيوط، وذلك تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار أشرف لبيب البدراوي رئيس اللجنة، وعضوية حازم علي حسن وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط، وعبدالناصر بكر رئيس الاتحاد المحلي لعمال أسيوط، وأمانة سر محمد محمود صالح.

قال المهندس عبدالناصر بكر، رئيس الاتحاد المحلي لعمال أسيوط، وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن كشوف انتخابات المرحلة الأولى بمحافظة أسيوط النهائية اعتُمدت وتم تجهيز 35 مقرا انتخابيا لإجراء الانتخابات بالمصالح والمنشآت التابعة للعاملين بكل مصلحة.

وأضاف، في تصريحات لـ"الشروق"، أن هناك لجان نقابية انتهت بالفوز بالتزكية، وشملت ترشيح 11 عضوا من بينهم رئيس اللجنة أو أقل من ذلك.

وأوضح أن انتخابات اللجان النقابية لنقابات العاملين بهيئة البريد ترشح لخوض الانتخابات عليها 28 مرشحا، واللجنة النقابية للعاملين في بترول أسيوط 44 مرشحا، واللجنة النقابية للعاملين بمطاحن أسيوط 23 مرشحا، واللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العامة 17 مرشحا، واللجنة النقابية للعاملين بالخدمات الصحية 33 مرشحا، واللجنة النقابية للعاملين بتوزيع كهرباء أسيوط 28 مرشحا، واللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه أسيوط والوادي الجديد 33 مرشحا.

واستطرد: واللجنة النقابية للعاملين بشركة كهرباء الوجه القبلي 39 مرشحا، واللجنة النقابية للعاملين بالزراعة واستصلاح الأراضي 7 مرشحين، واللجنة النقابية للعاملين بشركة نقل الكهرباء 27 مرشحا، واللجنة النقابية للعاملين بصحة أسيوط 13 مرشحا، واللجنة النقابية للعاملين بالري 15 مرشحا، واللجنة النقابية لعمال الزراعة 7 مرشحين، واللجنة النقابية للفلاحين 7 مرشحين، واللجنة النقابية للعاملين بالموارد المائية 11 مرشحا، واللجنة النقابية للعاملين بالصناعات الهندسية 7 مرشحين، واللجنة النقابية للعاملين بمديرية التربية والتعليم 12 مرشحا.

وتابع: واللجنة النقابية للعاملين بجامعة أسيوط 17 مرشحا، واللجنة النقابية للعاملين بفرع الوجه القبلي لجامعة الأزهر 25 مرشحا، واللجنة النقابية للعاملين بالمستشفيات الجامعية 16 مرشحا، واللجنة النقابية للعاملين بالعلوم الصحية 11 مرشحا، واللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بأسيوط 11 مرشحا، واللجنة النقابية للعاملين بالنقل والمواصلات 10 مرشحين، واللجنة النقابية للعاملين بشركة كولا 9 مرشحين، واللجنة النقابية للعاملين بالزيوت والمنظفات واللجنة النقابية للعاملين بمصنع الغزل والنسيج 17 مرشحا، واللجنة النقابية للعاملين بشركة أسيوط لتكرير البترول 68 مرشحا، واللجنة النقابية للعاملين بشركة النيل لتسويق البترول 44 مرشحا، واللجنة النقابية للعاملين بالمنطقة الأزهرية 43 مرشحا.