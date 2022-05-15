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وجه إبراهيم حسن، أسطورة دفاع منتخب مصر، رسالة لوم لمحمد صلاح نجم ليفربول على تصريحاته ضد نادي ريال مدريد وعن الانتقام من الميرينجي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية:"في المباراة النهائية لدوري أبطال اوروبا سوف اساند ريال مدريد بدون تفكير.

وواصل:" أعشق الريال واشجعه دائما حتى وإن لعب ضده شقيقي حسام حسن سأشجع الريال".

وأضاف:"سجلت هدفا في ريال مدريد قبل ميلاد صلاح، ولا يجب على نجم ليفربول أن يستفز جمهور الريال".

وأتم:" ما قاله صلاح سوف يؤثر على حظوظه اذا كان مرشحا للانضمام للنادي الملكي".