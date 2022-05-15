أحيا مطرب الراب مروان بابلو أولى حفلاته في مسقط رأس الإسكندرية داخل نادي الإتحاد بحضور جماهيري ضخم.

كما حرص على تقديم احداث أغانيه "راكور" تلبية لرغبات الجمهور من بين كلماته: "حاسس بنفسي كينج أنا الكونج، طاير فوق السين زي الدرون، برجعهم مكانهم زي الراكور، زي الراكور زي الراكور، نزيه وقارح بحر أنا مالح، مليش في الشعوذة بس سري باتع، طير أنا جارح بصطاد الأرانب.

شارك في إحياء الحفل بابجي وايفل وباتيستوتا و أبو الآنوار وتميز بأجواء تنظيمية على غرار سهرات اللايف العالمية للثلاثي محمد الشاعر وأحمد الرفاعي وأشرقت وليد.