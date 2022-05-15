البرهان يتسلم رسالة خطية من سلفاكير تتعلق بالتطورات في السودان وجنوب السودان

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تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات السياسية بالسودان ودولة جنوب السودان، وموقف تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

وأثنى البرهان، لدى لقائه اليوم مع مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، على الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة جنوب السودان لتحقيق السلام والاستقرار بالسودان.

وأوضح توت قلواك، في تصريح صحفي، أن اللقاء بحث التطورات السياسية بالسودان وملف الوساطة الثلاثية لحل الأزمة السياسية وموقف الحوار في هذا الصدد.

وأكد دعم دولة جنوب السودان، للحل السوداني السوداني، مشيرا إلى حرص الرئيس سلفاكير على التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي لحل القضية من داخل البيت السوداني دون تدخلات خارجية لتجاوز الأزمة الاقتصادية والسياسية بالسودان.

وأضاف أن المصير المشترك لشعبي البلدين يحتم عليهما التنسيق والتعاون في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجدد حرص دولة الجنوب على الجلوس مع كافة القوى السياسية السودانية دون إقصاء للوصول إلى حلول ترضي كافة الأطراف.