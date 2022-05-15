أعلنت مؤسسة السينما السورية عن عودة مشروع "بيت السينما"، بعرضين شهرياً، وسيكون الافتتاح في السادسة من مساء الخميس الموافق 19 مايو المقبل، بقاعة سينما كندي بدمشق، مع الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" إخراج أمجد أبو العلاء.

الفيلم من إنتاج عام 2019، من إخراج أمجد أبو العلاء، وهو الفيلم الروائي الطويل الأول منذ 20 عامًا في السودان.

وعرض للجمهور العالمي في الدورة 76 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، وحاز جائزة المهرجان (أسد المستقبل) لأفضل عمل أول.

كما عرض في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وحصل على جائزة نجمة الجونة الذهبية لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وحصل على جائزة التانيت الذهبي في مهرجان أيام قرطاج السينمائية نوفمبر 2019.

وأخذ الفيلم عن مجموعة قصصية للكاتب السوداني حمور زيادة النوم عند قدمي الجبل، وشارك في الكتابة فيه بالإضافة للمخرج الكاتب الإماراتي يوسف إبراهيم.

وجرى تصوير الفيلم في منطقة الجزيرة جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، وهو من بطولة مصطفى شحاتة وإسلام مبارك، بثينة خالد، طلال عفيفي، بونا خالد، مازن أحمد، ومحمود ميسرة السراج.

ويحكي الفيلم قصة (مزمل) شاب ولد في قرية سودانية تنتشر فيها الأفكار الصوفية، وتصله نبوءة أنه سيموت عندما يبلغ 20 عامًا.

ويقضي (مزمل) أيامه في قلق وترقب وخلال ذلك يلتقي مع مصور سينمائي متقدم في العمر، ثم تتابع أحداث الفيلم.