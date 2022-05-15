زيلينسكي يتعهد باستضافة أوكرانيا لمسابقة الأغنية الأوروبية في 2023

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن تستضيف بلاده مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" العام المقبل بعد أن فاز فريق "كالوش أوركسترا" بالنهائي عام 2022 في مدينة تورينو الإيطالية.

وقال زيلينسكي، عبر منصة تيليجرام في وقت مبكر من اليوم الأحد: "شجاعتنا تبهر العالم، موسيقانا تغزو أوروبا! والعام المقبل ستستضيف أوكرانيا يوروفيجن! للمرة الثالثة في تاريخنا".

ومن غير الواضح ما إذا كان بإمكان أوكرانيا بالفعل استضافة المسابقة العام المقبل أم لا.

وأعرب زيلينسكي عن ثقته في انتصار أوكرانيا في الحرب ضد روسيا التي بدأت في 24 فبراير الماضي، قائلا: "المجد لأوكرانيا!".

وأضاف وزير الثقافة الأوكراني اوليكسندر تكاتشينكو، أنه يفكر بالفعل في مكان محتمل في أوكرانيا يمكن أن يستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية العام المقبل.

يذكر أن أوكرانيا لا يمكنها حاليا استضافة مثل هذه المسابقة بسبب الأحكام العرفية المفروضة في البلاد.

ويعني هذا أنه ليس من المسموح تنظيم أية أحداث كبيرة، ويتم تطبيق حظر التجول ليلا. ولا يوجد أن مؤشر على اقتراب انتهاء النزاع المسلح مع روسيا.