الداخلية اللبنانية: نسب التصويت بالانتخابات النيابية بلغت 41%

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، أن نسبة التصويت الإجمالية في الانتخابات النيابية التي أجريت اليوم بلغت 41.01% في قرابة 97% من مراكز الاقتراع البالغ عددها 1752 مركزا باستثناء 60 مركزا.

وكانت وزارة الداخلية، قد أكدت في وقت سابق اليوم أن التأخر في إصدار النسب النهائية رسميا يعود إلى استمرار عملية الاقتراع في مراكز بعكار وقلمين في جبل لبنان، لمن كانوا في داخل تلك المراكز عند الساعة السابعة من مساء اليوم.

وأوضحت أحدث إحصائية من وزارة الداخلية، أن دائرة بيروت الأولى سجلت أقل نسبة تصويت على مستوى الدوائر الكبرى بإجمالي 28.5% ممن لهم حق التصويت في الانتخابات، وهي الدائرة المخصص لها 8 مقاعد جميعهم من المسيحيين.

وجاءت دائرة الشمال 2 في المرتبة الثانية من حيث أقل الدوائر الكبرى تصويتا بنسبة بلغت 30.6% وهي الدائرة المخصص لها 11 مقعدا ضمن 3 دوائر صغرى وهي طرابلس (8 مقاعد بينهم 5 سنة وعلوي واحد واثنين وماروني وروم أرثوذكس) والمنية (مقعد واحد سني) والضنية (مقعدين للسنة).

وسجلت دائرة جبل لبنان الأولى أعلى نسبة تصويت في الدوائر الكبرى بنسبة وصلت إلى 55.93%.

وأجريت المرحلة الرئيسية من الانتخابات النيابية اليوم بنظام القائمة في جميع أنحاء لبنان في 15 دائرة انتخابية كبرى تضم 26 دائرة صغرى. كما بدأت عمليات الفرز والعد لإعلان الفائزين في الانتخابات التي أجريت على 4 مراحل منها مرحلتين في الخارج يومي 6 و8 مايو الجاري بالإضافة إلى المرحلة الأولية في الداخل يوم الخميس الماضي لإتاحة الفرصة لموظفي الانتخابات للتصويت.