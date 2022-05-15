وزراء خارجية الناتو يجرون محادثات مع تركيا حول الانضمام المحتمل للسويد وفنلندا للحلف

أجرى وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مناقشة صريحة مع تركيا، فيما يتعلق باحتمال انضمام السويد وفنلندا إلى عضوية الحلف. ومن المتوقع أن تعلن السويد وفنلندا اليوم الأحد عن محاولتهما للانضمام إلى الناتو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أبلغ نظيره الفنلندي ساولي نينيستو، أمس السبت، أن انضمام فنلندا إلى الناتو سيكون خطأ.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، أن مسؤولين كبار بالناتو سيجتمعون في برلين اليوم الأحد من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وذكر نائب الأمين العام للناتو، ميرتشا جيوانا أن وزراء خارجية الحلف أجروا محادثة صريحة مع تركيا ، فيما يتعلق باحتمال انضمام السويد وفنلندا لعضوية الناتو.

وأثارت تركيا مخاوف بشأن العملية، متهمة السويد وفنلندا بإعطاء الدعم لما تقول إنهم "إرهابيون أكراد".

وقال جيوانا اليوم الأحد: "إنني واثق من أن هاتين الدولتين ستتخذان قرارا للحصول على العضوية في الناتو، وإننا سنرحب بهما وسنجد جميع الظروف لتحقيق توافق في الآراء".

وذكرت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي أن عملية الانضمام السريع مهمة، مشيرة إلى "حملات التضليل التي تجرى في فنلندا والسويد"، بالإضافة إلى "مخاوف أمنية غير محددة".