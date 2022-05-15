«حماة الوطن» يعقد اجتماعا بشأن الحوار الوطني بحضور عدد من نوابه

عقد حزب حماة الوطن، اجتماعاً لمناقشة محاور أوراق عمله بشأن الحوار الوطني، والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وحضر اللقاء، أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الش، وأمينة المرأة راندا مصطفي وكيل لجنه التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ وعدد من نواب الحزب وقياداته.

وأكد قيادات الحزب على أهمية وضع رؤى واضحة ومفصلة تتمحور حول حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، من أجل إقامة دولة ديمقراطية حديثة في ظل الجمهورية الجديدة.

وشهد الاجتماع عدد من أطروحات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الحزب بالمحاور المختلفة، وعلى رأسها الإصلاح الاقتصادي والسياسي.

ويعقد الحزب سلسلة من الاجتماعات تتناول كافة الأطر من المحاور المختلفة التى سيتم طرحها في الحوار الوطني، والذي سيجمع كافة أطياف الشعب للارتقاء بالدولة المصرية وصولًا إلى الجمهورية الجديدة.