زيلينسكي يعلن إجراء محادثات في لندن اليوم الاثنين

عقب زيارته لروما وبرلين وباريس، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إجراءه محادثات في بريطانيا اليوم الاثنين.

وكتب زيلينسكي على "تويتر" صباح اليوم، إنه سيلتقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن.

وتعد بريطانيا أحد أهم شركاء أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

وكان زيلينسكي زار بريطانيا من قبل في فبراير الماضي والتقى - من بين آخرين - جنود أوكرانيين يتلقون تدريبات هناك. وأعلن سوناك في ذلك الوقت أن بريطانيا ستكون أول دولة تقدم صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا. ووفقا لمعلومات محطة "سي إن إن" الأمريكية التلفزيونة، تم تسليم صواريخ كروز من طراز "ستورم شادو" لأوكرانيا الآن. وترفض لندن حتى الآن طلب أوكرانيا تسليمها طائرات مقاتلة، لكنها تعرض تدريب طيارين أوكرانيين.

وكتب زيلينسكي على تويتر: "بريطانيا رائدة في توسيع قدراتنا على الأرض وفي الجو، سيستمر هذا التعاون اليوم. سوف التقي صديقي ريشي. سنجري مفاوضات جوهرية من حيث المحتوى، على المستوى الشخصي ومع وفودنا".