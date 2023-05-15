محافظ بورسعيد يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير وانتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، وذلك من خلال تفقد لجان الامتحانات بمدارس القناة الإعدادية بنات، والقناة الإعدادية بنين، رافقه خلالها الدكتورة هالة عبدالسلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.



والتقى المحافظ بالطلاب داخل لجان الامتحانات، وخلال حديثه حرص على التأكد من مدى ارتباط الأسئلة بالكتاب المدرسي، كما وجه عددًا من الأسئلة للطلاب للتعرف عن مدى سهولة أو صعوبة الامتحان، وارتباطه بما جاء في المراجعات النهائية بالقوافل التعليمية، مؤكدا أن الطالب الذي يعتمد على مذاكرة الكتاب المدرسي يستطيع أن يحصل على الدرجات النهائية في امتحان الشهادة الإعدادية.



وأضاف المحافظ، أن القواقل التعليمية حققت نجاحًا وإقبالًا كبيرًا من الطلاب، كما أن نسبة المشاهدة وصلت لأكثر من 2 مليون، وذلك في إطار خطة المحافظة للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، للابتعاد عن الدروس الخصوصية، وتوفير الوقت والجهد للطالب.



وأوضح المحافظ، أهمية دور المدرسة في بناء الشخصية مع البيت، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بملف تطوير التعليم؛ وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة، لافتا إلى أن بورسعيد حققت معدلات غير مسبوقة في مجال تطوير التعليم على كل المستويات، وتم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.



وخلال حديثه مع الطلاب، قال المحافظ، إن الهدف الرئيسي من مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، هو عودة الدور الرائد للمدرسة والمعلم في التربية والتعليم، مشيرا إلى أنه منذ البدء في مواجهة هذه الظاهرة كان هناك العديد من التحديات، ولكن تم التغلب على الكثير منها حتى الآن، وأصبحنا نشهد التزام الطلاب في المدارس والاعتماد على معلم الفصل، مؤكدا أهمية متابعة مستوى انضباط الطلاب والمعلمين في المؤسسات التعليمية، وتأهيل الكوادر التعليمية، ما يساهم في إحداث تغيير جذري في المنظومة التعليمية ببورسعيد.