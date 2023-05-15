منتخب المغرب يطيح بمالي ويتأهل لنهائي كأس أفريقيا للناشئين

انتزع منتخب المغرب للناشئين تحت 17 عاما تأهلا تاريخيا وبلغ نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة بالجزائر، إثر فوزه على نظيره منتخب مالي بركلات الترجيح 6 /5، مساء الأحد، في المباراة الثانية من الدور نصف النهائي التي أقيمت على ملعب " الشهيد سليمان داودي-حملاوي" بمدينة قسنطينة شرقي البلاد.

وانتهت المباراة في وقتها الرسمي بالتعادل السلبي.

وأضاع كل منتخب ركلتين في الجولة الأولى من ضربات الترجيح. وسواجه المنتخب المغربي في المباراة النهائية المقررة الجمعة المقبل، نظيره منتخب السنغال الذي كان تأهل في وقت سابق على حساب منتخب بوركينافاسو بركلات الترجيح بعدما آلت المباراة في وقتها الرسمي إلى التعادل 1/1.

وهي المرة الأولى التي تتأهل فيها السنغال والمغرب إلى نهائي كان الناشئين منذ إقرار هذه المنافسة عام 1995.